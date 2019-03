MÄRKTE-Mögliche Einigung im Zollstreit treibt Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 29. Mrz (Reuters) - In der Hoffnung auf ein baldiges Ende im Zollstreit zwischen den USA und China steigen Anleger wieder in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,8 Prozent auf 21.206 Punkte. Die Börse Shanghai gewann sogar 3,2 Prozent auf 3091 Zähler. US-Finanzminister Steven Mnuchin äußerte sich am Rande einer neuen Verhandlungsrunde mit der Regierung in Peking positiv zum Verlauf der Gespräche. Der oberste Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hatte am Donnerstag zudem angedeutet, bei einem Abkommen könnten einige Zölle aufgehoben werden. Vor diesem Hintergrund griffen Investoren bei Reedereien wie Kawasaki Kisen oder Anlagenbauern wie Fanuc oder Yaskawa Electric zu, deren Aktien bis zu 2,4 Prozent gewannen. In Shanghai stiegen die Titel von Kweichow Moutai zeitweise auf ein Rekordhoch von 866,68 Yuan. Der Spirituosen-Hersteller steigerte den Gewinn 2018 um 30 Prozent auf umgerechnet 4,7 Milliarden Euro. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.205,81 +0,8 Topix 1.591,64 +0,6 Shanghai 3.090,76 +3,2 CSI300 3.872,34 +3,9 Hang Seng 29.034,57 +0,9 Kospi 2.140,67 +0,6 Euro/Dollar 1,1235 Pfund/Dollar 1,3082 Dollar/Yen 110,59 Dollar/Franken 0,9956 Dollar/Yuan 6,7166 Dollar/Won 1.134,99 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)