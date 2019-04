MÄRKTE-Industriewachstum in China schiebt Asien-Börsen an

Frankfurt/Tokio, 01. Apr (Reuters) - Überraschend starke Konjunkturdaten aus China haben die asiatischen Aktienmärkte am Montag beflügelt. Die Börse in Schanghai kletterte auf ein Zehn-Monats-Hoch und auch in Japan ging es deutlich aufwärts. Die chinesische Industrie ist im März erstmals seit vier Monaten wieder gewachsen. Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex stieg überraschend auf 50,8 Punkte und damit den höchsten Stand seit acht Monaten. "Der Index deutet an, dass die Konjunkturabkühlung in China ihren Tiefpunkt erreicht haben könnte", sagte Yoshinori Shigemi, Marktstratege bei JPMorgan Asset Management. Auch die Hoffnungen auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen China und den USA stützten die Börsen. In Tokio gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,4 Prozent auf 21.508 Punkte, der breiter gefasste Topix legte 1,5 Prozent zu. Der chinesische Shanghai Composite Index stieg um bis zu 2,8 Prozent auf den höchsten Stand seit Mai 2018. Zu den größten Gewinner dort gehörten Immobilienwerte mit einem Plus von bis zu 3,7 Prozent. Einer Reuters-Umfrage zufolge sollen die Hauspreise in China in diesem Jahr stärker steigen als noch vor ein paar Monaten gedacht. Auch der Telekom-Sektor verzeichnete Kursgewinne von mehr als drei Prozent, nachdem die Regierung eine baldige Ausgabe von Lizenzen für die neue 5G-Mobilfunktechnik in Aussicht gestellt hatte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.510,88 +1,4 Topix 1.615,81 +1,5 Shanghai 3.167,19 +2,5 CSI300 3.970,03 +2,5 Hang Seng 29.515,80 +1,6 Kospi 2.169,15 +1,3 Euro/Dollar 1,1234 Pfund/Dollar 1,3053 Dollar/Yen 111,09 Dollar/Franken 0,9954 Dollar/Yuan 6,7091 Dollar/Won 1.132,90 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)