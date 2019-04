MÄRKTE-Börse in Tokio leicht im Plus

Tokio, 02. Apr (Reuters) - Konjunkturdaten aus den USA und China haben die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag gestützt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,3 Prozent fester bei 21.575 Zählern. Der breiter gefasste Topix-Index lag kaum verändert bei 1615 Punkten. Gefragt waren in Tokio vor allem Finanzwerte: So stiegen Mitsubishi UFJ Financial Group. Auch andere konjunkturabhängige Aktien waren gefragt, defensive Papiere gerieten dagegen unter Druck.

Außerhalb Japans legten die Kurse ebenfalls zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann ein Prozent.