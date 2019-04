MÄRKTE-Konjunkturoptimismus stützt Börsen in Asien

Frankfurt/Tokio, 02. Apr (Reuters) - Konjunkturdaten aus den USA und China haben an den asiatischen Börsen für vorsichtigen Optimismus gesorgt. "Die Daten sind zwar gemischt ausgefallen, aber der Markt konzentriert sich auf die positiven Dinge", sagte Analyst Yutaka Miura vom Broker Mizuho Securities am Dienstag. Bereits am Montag hatte China mit unerwartet starken Zuwächsen der Industrieunternehmen überrascht. In den USA legten die Bauausgaben und die Einkaufsmanagerindizes der Industrie ebenfalls stärker zu als von Analysten erwartet. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kaum verändert mit 21.505 Zählern. Der Aktienindex an der chinesischen Börse in Shanghai rückte um 0,2 Prozent vor. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann rund ein Prozent. Gefragt waren in Tokio vor allem Finanzwerte: Die Titel von Mitsubishi UFJ Financial Group stiegen um 1,8 Prozent. Die Papiere von Sumitomo Mitsui gewannen 1,4 Prozent und Dai-ichi Life Holdings legte 2,9 Prozent zu. Auch andere konjunkturabhängige Unternehmen wie der Roboterhersteller Fanuc standen hoch im Kurs. Defensive Werte wie Energieversorger gerieten dagegen unter Druck. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.505,31 +0,0 Topix 1.611,69 -0,3 Shanghai 3.171,74 +0,0 CSI300 3.961,71 -0,3 Hang Seng 29.571,03 +0,0 Kospi 2.176,58 +0,4 Euro/Dollar 1,1204 Pfund/Dollar 1,3044 Dollar/Yen 111,32 Dollar/Franken 0,9988 Dollar/Yuan 6,7181 Dollar/Won 1.136,50 (Reporter: Ayai Tomisawa und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)