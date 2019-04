MÄRKTE-Hoffnung auf Ende im Handelsstreit schiebt Asiens Börsen an

Tokio, 03. Apr (Reuters) - Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Börsen in Asien am Mittwoch gestützt. Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index notierte 0,7 Prozent fester bei 21.647 Zählern. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,5 Prozent auf 1619 Punkte. Die “Financial Times” hatte unter Berufung auf Insider berichtet, China und die USA näherten sich einem Abkommen im Handelsstreit. Gefragt waren in Tokio die Papiere von Fast Retailing, nachdem der Einzelhändler von gestiegenen Umsätzen in seinen Uniqlo-Geschäften in Japan berichtete hatte.

Außerhalb Japans legten die Kurse ebenfalls zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann 0,65 Prozent. (Reporter: Ayai Tomisawa, geschrieben von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1312 oder +49 30 2888 5168.)