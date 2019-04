MÄRKTE-Anleger in Asien bleiben vorsichtig - China-Börsen legen zu

Frankfurt/Tokio, 04. Apr (Reuters) - Die Anleger an den asiatischen Börsen sind trotz guter Vorgaben der Wall Street am Donnerstag vorsichtig geblieben. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index unverändert bei 21.718 Zählern aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,1 Prozent. In China kletterten die Kurse hingegen. Die Börse in Shanghai notierte ein halbes Prozent höher. Weltweit hatte zuletzt die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China die Aktienmärkte angeschoben getragen. US-Präsident Donald Trump wird am Nachmittag den Chinas Vize-Ministerpräsidenten Liu He treffen. Das Gespräch werde um 16.30 Uhr Ortszeit im Weißen Haus stattfinden. Liu He ist in Washington, um in einer weiteren Gesprächsrunde über eine Lösung in dem Handelsstreit zu beraten. In Tokio waren die stark vom China-Geschäft abhängigen Chipwerte gefragt. Tokyo Electron, Advantest und Sumco legten bis zu zwei Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.719,13 +0,0 Topix 1.620,05 -0,1 Shanghai 3.232,65 +0,5 CSI300 4.042,48 +0,5 Hang Seng 29.838,87 -0,5 Kospi 2.208,22 +0,2 Euro/Dollar 1,1235 Pfund/Dollar 1,3175 Dollar/Yen 111,38 Dollar/Franken 0,9978 Dollar/Yuan 6,7146 Dollar/Won 1.136,30 (Reporter: Ayai Tomisawa, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)