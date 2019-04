MÄRKTE-Hoffnung auf US-Handelsdeal mit China schiebt Tokioter Börse an

Frankfurt/Tokio, 05. Apr (Reuters) - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zollstreits zwischen den USA und China hat der Tokioter Börse Auftrieb verliehen. Der Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,3 Prozent auf 21.793 Punkte. Die Börsen in Shanghai und Hongkong blieben wegen eines Feiertags geschlossen. "Investoren schöpfen bereits Mut aus den Signalen über Fortschritte bei den Verhandlungen", sagte Shoji Hirakawa, Chef-Anlagestratege des Research-Haus Tokai Tokyo. "Wenn der Deal kommt, könnte es dem Aktienmarkt weiteren Schub verleihen." Laut US-Präsident Donald Trump ist eine Einigung im Handelsstreit mit China binnen vier Wochen möglich. Vor diesem Hintergrund stiegen Anleger vor allem bei Firmen mit einem großen China-Geschäft ein. Hierzu gehörten die Maschinenbauer Yaskawa, Hitachi Construction Machinery und Fanuc. Ihre Aktien gewannen bis zu 2,7 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.789,76 +0,3 Topix 1.625,75 +0,4 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi 2.209,88 +0,2 Euro/Dollar 1,1229 Pfund/Dollar 1,3111 Dollar/Yen 111,69 Dollar/Franken 1,0000 Dollar/Yuan 6,7167 Dollar/Won 1.134,76 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)