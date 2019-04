MÄRKTE-Anleger in Fernost bleiben vor Brexit-Gipfel auf der Hut

Frankfurt/Tokio, 09. Apr (Reuters) - Vor dem Brexit-Gipfel haben sich die Anleger in Fernost mit Käufen zurückgehalten. Auch die anstehende Berichtssaison in den USA und Sorgen um die Weltwirtschaft dämpften die Stimmung. Die Aussicht auf anhaltende Konjunkturstützen in China verhinderten jedoch Verluste. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,2 Prozent höher bei 21.802 Punkten. Die Aktien von Sony schnellten um mehr als neun Prozent in die Höhe. Marktteilnehmer verwiesen auf einen Reuters-Bericht, wonach der US-Hedgefonds Third Point zum zweiten Mal in sechs Jahren eine Beteiligung an dem japanischen Unterhaltungskonzern erwerben wolle. Der Fonds wolle zudem von Sony den Verkauf von Geschäftsteilen verlangen. Die Papiere von Herstellern von Geldnoten-Druckmaschinen legten ebenfalls zu. Örtliche Medien hatten berichtet, die Regierung in Tokio wolle neue Geldnoten einführen. Außerhalb Japans profitierten die Kurse von der Aussicht auf weitere Konjunkturstützen in China. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan gewann 0,3 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit Anfang August 2018. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.802,59 +0,2 Topix 1.618,76 -0,1 Shanghai 3.232,54 -0,4 CSI300 4.059,04 +0,0 Hang Seng 30.132,12 +0,2 Kospi 2.215,74 +0,2 Euro/Dollar 1,1261 Pfund/Dollar 1,3079 Dollar/Yen 111,34 Dollar/Franken 0,9985 Dollar/Yuan 6,7154 Dollar/Won 1.142,71 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)