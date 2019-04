MÄRKTE-Furcht vor Handelskrieg belastet Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 10. Apr (Reuters) - Trübere Konjunkturaussichten und die Furcht vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und der Europäischen Union haben die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten am Mittwoch getrübt. Der Internationale Währungsfonds senkte seine Vorhersage für die Weltwirtschaft 2019 auf 3,3 Prozent Wachstum. Vor allem die erste Jahreshälfte dürfte schwächer ausfallen. Hinzu kam, dass US-Präsident Donald Trump Streit über Beihilfen für Boeing der EU mit Zöllen droht. "Auch wenn es Kleinkram ist im Vergleich zum Streit zwischen den USA und China, verbessert es die Stimmung nicht", stellten die Experten der Investmentbank ANZ fest. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei 0,5 Prozent schwächer bei 21.687 Punkten. Der Index der Börse Shanghai gab 0,4 Prozent nach. Die Papiere des chinesischen Autobauers JAC schnellte um knapp neun Prozent nach oben. Volkswagen erwägt Insidern zufolge, einen großen Anteil an seinem Elektroauto-Partner zu kaufen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.679,49 -0,6 Topix 1.607,66 -0,7 Shanghai 3.234,76 -0,2 CSI300 4.071,61 -0,1 Hang Seng 30.038,62 -0,4 Kospi 2.221,69 +0,4 Euro/Dollar 1,1264 Pfund/Dollar 1,3065 Dollar/Yen 111,15 Dollar/Franken 0,9999 Dollar/Yuan 6,7127 Dollar/Won 1.139,01 (Reporter: Hideyuki Sano und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)