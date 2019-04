MÄRKTE-Wachstumssorgen bremsen Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 11. Apr (Reuters) - Sorgen um das Wachstum der Weltwirtschaft und die Furcht vor einer Eskalation der Handelskonflikte haben am Donnerstag die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten getrübt. Dazu trugen auch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Veröffentlichung der Protokolle der US-Notenbank (Fed) bei. "Es war ein weiterer gemischter Tag am Markt", sagte Nick Twidale, Analyst bei Rakuten Securities Australia. "Die Investoren suchen immer noch den nächsten Impuls in die eine oder andere Richtung." In Tokio ging der Nikkei-Index etwas fester bei 21.711 Punkten aus dem Handel. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte ohne Japan notierte kaum verändert. In China verlor der Index der Börse Shanghai gut ein Prozent. Die Papiere des Industrieausrüsters Yasakawa Electric verloren in Tokio gut zwei Prozent. Das Unternehmen, das einen großen Teil seines Geschäfts in China erwirtschaftet, legt noch am Donnerstag seine Zahlen vor und läutet damit die Berichtssaison ein. Händler sehen darin auch ein Anzeichen, wie sich die Nachfrage in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft entwickelt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.711,38 +0,1 Topix 1.606,52 -0,1 Shanghai 3.207,91 -1,1 CSI300 4.019,48 -1,6 Hang Seng 29.892,27 -0,8 Kospi 2.224,25 +0,0 Euro/Dollar 1,1275 Pfund/Dollar 1,3079 Dollar/Yen 111,11 Dollar/Franken 1,0023 Dollar/Yuan 6,7128 Dollar/Won 1.139,20 (Reporter: Swati Pandey und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)