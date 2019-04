MÄRKTE-Japans Börse im Plus - Geschäftszahlen im Blick

Frankfurt/Tokio, 12. Apr (Reuters) - Positiv aufgenommene Geschäftszahlen des Einzelhandelskonzerns Fast Retailing haben den japanischen Aktienmarkt am Freitag zu Kursgewinnen verholfen. Der Nikkei-Index schloss 0,7 Prozent fester bei 21.870 Zählern. Der größte Teil des Kursanstiegs ging auf Fast Retailing zurück. Die Aktien schnellten um 7,8 Prozent nach oben. Die Uniqlo-Mutter schraubte zwar wegen des warmen Winterwetters ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr etwas zurück. Sie erwartet dank der starken Nachfrage in China aber weiterhin ein Rekordergebnis. Außerhalb Japans hielten sich viele Investoren vor der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse großer US-Banken zurück. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte außerhalb Japans gab 0,7 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.870,56 +0,7 Topix 1.605,40 -0,1 Shanghai 3.171,27 -0,6 CSI300 3.965,91 -0,8 Hang Seng 29.699,70 -0,5 Kospi 2.232,56 +0,4 Euro/Dollar 1,1284 Pfund/Dollar 1,3064 Dollar/Yen 111,81 Dollar/Franken 1,0025 Dollar/Yuan 6,7180 Dollar/Won 1.139,20 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)