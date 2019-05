MÄRKTE-Asiens Börsen auf Erholungskurs - Treffen Trump/Abe im Blick

Frankfurt/Tokio, 27. Mai (Reuters) - In der Hoffnung auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und Japan steigen Anleger in den Tokioter Aktienmarkt ein. Der Nikkei-Index legte am Montag um 0,3 Prozent auf 21.181 Punkte zu. Mut schöpften Investoren vor allem aus den Medienberichten vom Wochenende über die positive Stimmung beim Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump bei dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe, sagte Analyst Ryohei Yoshida vom Brokerhaus Daiwa. Trump hatte per Twitter mitgeteilt, dass die Verhandlungen gute Fortschritte machten. Vor diesem Hintergrund griffen Investoren unter anderem bei exportorientierten Werten zu. Die Aktien der Elektronik-Konzerne Sony und Hitachi sowie des Autobauers Subaru gewannen bis zu 1,8 Prozent. Die chinesische Börse in Shanghai gewann 1,2 Prozent auf 2887 Punkte. Hier wetteten Investoren Börsianern zufolge auf Konjunkturhilfen der Regierung in Peking, um die Belastungen durch den Zollstreit mit den USA abzufedern. Ministerpräsident Li Keqiang hatte am Freitag bereits angekündigt, die Mehrwertsteuer für die Industrie niedrig zu halten und die Unternehmen zu Innovationen ermutigen zu wollen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.182,58 +0,3 Topix 1.547,00 +0,4 Shanghai 2.885,19 +1,1 CSI300 3.628,70 +1,0 Hang Seng 27.322,98 -0,1 Kospi 2.044,91 +0,1 Euro/Dollar 1,1208 Pfund/Dollar 1,2745 Dollar/Yen 109,54 Dollar/Franken 1,0037 Dollar/Yuan 6,8911 Dollar/Won 1.183,70 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)