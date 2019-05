MÄRKTE-Asiens Börsen im Plus - Chinesisches Konjunkturpaket erwartet

Frankfurt/Tokio, 28. Mai (Reuters) - In der Hoffnung auf ein Konjunkturpaket der chinesischen Regierung steigen Anleger in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index legte am Dienstag um 0,4 Prozent auf 21.270 Punkte zu, die chinesische Börse in Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 2907 Zähler. "Angesichts durchwachsener Konjunkturdaten und des schwelenden Zollstreits mit den USA tendiert die Markterwartung in Richtung einer lockereren chinesischen Geldpolitik, um das Wachstum zu stützen", schrieben die Analysten der DBS Bank. Parallel dazu stellte US-Präsident Donald Trump nach seinem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe ein Handelsabkommen zwischen den beiden Ländern in Aussicht. Zu den Favoriten am japanischen Aktienmarkt zählte Tokyo Electron mit einem Kursplus von 3,1 Prozent. Der Chipindustrie-Zulieferer will eigene Aktien im Volumen von umgerechnet 1,2 Milliarden Euro zurückkaufen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.260,14 +0,4 Topix 1.550,99 +0,3 Shanghai 2.905,01 +0,4 CSI300 3.655,41 +0,5 Hang Seng 27.412,41 +0,5 Kospi 2.052,62 +0,4 Euro/Dollar 1,1184 Pfund/Dollar 1,2680 Dollar/Yen 109,47 Dollar/Franken 1,0041 Dollar/Yuan 6,9039 Dollar/Won 1.187,25 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)