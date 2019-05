MÄRKTE-Handelsstreit belastet asiatische Börsen

Frankfurt/Tokio, 29. Mai (Reuters) - Der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China hat die asiatischen Börsen weiter fest im Griff. Der japanische Leitindex Nikkei fiel am Mittwoch um 1,2 Prozent auf 21.000 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor 0,9 Prozent. "Im Handelskonflikt gibt es keinen Fortschritt und es ist schwer vorstellbar, dass die beiden Seiten ein endgültiges und permanentes Abkommen in näherer Zeit erreichen", erklärten die Analysten von JPMorgan. Das könne die Ängste vor einer globalen Rezession wieder aufflammen lassen. Vor allem Technologiewerte gaben nach. Im Streit mit der US-Regierung wegen des Netzwerkausrüsters Huawei erwägt China, den Export Seltener Erden in die USA zu begrenzen, wie die "China Global Times" berichtete. Diese werden für die Herstellung von Mobiltelefonen und anderen Elektronikgeräten benötigt. Die Volksrepublik ist weltweit der wichtigste Lieferant dieser Rohstoffe. Der Bericht trieb allerdings die Aktien von Firmen, die in dem Sektor tätig sind: China Rare Earth Holdings schossen um rund 27 Prozent nach oben. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.993,84 -1,3 Topix 1.536,41 -0,9 Shanghai 2.918,48 +0,3 CSI300 3.669,55 -0,1 Hang Seng 27.354,93 -0,1 Kospi 2.026,14 -1,1 Euro/Dollar 1,1162 Pfund/Dollar 1,2659 Dollar/Yen 109,20 Dollar/Franken 1,0062 Dollar/Yuan 6,9132 Dollar/Won 1.195,50 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)