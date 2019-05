MÄRKTE-Neuer Zollstreit drückt Asien-Börsen ins Minus

Frankfurt/Tokio, 31. Mai (Reuters) - Die drohenden US-Strafzölle auf mexikanische Waren machen Asien-Anleger nervös. Schließlich hätten die beiden Staaten erst kürzlich ein Handelsabkommen geschlossen, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Dies erschwert es anderen Staaten, bei Verhandlungen den Worten der USA zu glauben." Der japanische Nikkei-Index verlor am Freitag 1,6 Prozent auf 20.604 Punkte. Die chinesische Börse in Shanghai büßte 0,3 Prozent auf 2898 Zähler ein. Hier verhinderten Spekulationen auf Konjunkturprogramme der Regierung in Peking größere Verluste, sagten Analysten. Der neue Konflikt sei zwar nur zwischen den USA und Mexiko, sagte Anlagestratege Yoshinori Shigemi von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. "Aber die jüngste Aktion von US-Präsident Donald Trump ruft dessen harte Haltung in Handelsfragen in Erinnerung." Daher wachse die Skepsis, ob es - wie in Aussicht gestellt - bald zu einer Vereinbarung zwischen den USA und Japan kommen wird. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt gehörten die exportabhängigen Autobauer. Die Titel von Mazda, Toyota, Nissan und Honda fielen um bis zu 6,4 Prozent. Die unmittelbaren Folgen des Zollstreits zwischen den USA und Mexiko ließen sich bislang zwar kaum abschätzen, sagte Shigemi. Die Furcht vor einem Absatzrückgang wachse aber. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.601,19 -1,6 Topix 1.512,28 -1,3 Shanghai 2.903,67 -0,1 CSI300 3.637,93 -0,1 Hang Seng 27.003,67 -0,4 Kospi 2.039,30 +0,0 Euro/Dollar 1,1132 Pfund/Dollar 1,2608 Dollar/Yen 108,93 Dollar/Franken 1,0060 Dollar/Yuan 6,9052 Dollar/Won 1.190,65 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)