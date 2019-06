MÄRKTE-Konjunktursorgen setzen Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 03. Jun (Reuters) - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China macht den asiatischen Börsen weiter zu schaffen. Der japanischen Nikkei-Index fiel am Montag um 1,1 Prozent auf 20.368 Punkte. Die Börse Shanghai hielt sich dagegen knapp im Plus bei 2901 Zählern. Hier stützten Börsianern zufolge Spekulationen auf Konjunkturhilfen der Regierung in Peking. "Die Hauptsorge der Anleger ist, dass der Handelskrieg das Wachstum der Weltwirtschaft beeinträchtigt", sagte Toru Ibayashi, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung bei der Investmentbank UBS Securities. In den USA und China schwäche sich die Konjunktur bereits ab. Außerdem müsse mit Belastungen für die japanische Autoindustrie durch die angedrohten US-Strafzölle auf mexikanische Waren gerechnet werden. Zahlreiche Fahrzeug-Hersteller und Zulieferer produzieren in dem mittelamerikanischen Land für den US-Markt. Zu den wenigen Gewinnern am japanischen Aktienmarkt gehörte Cocokara Fine. Die Aktien der Drogeriekette stiegen um bis zu 16,5 Prozent auf 4905 Yen. Das ist der größte Tagesgewinn der Firmengeschichte. Das Unternehmen verhandele über eine Fusion mit dem Rivalen Sugi. Dessen Titel gaben 1,3 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.376,15 -1,1 Topix 1.498,96 -0,9 Shanghai 2.890,93 -0,3 CSI300 3.631,85 +0,1 Hang Seng 26.845,17 -0,2 Kospi 2.067,84 +1,3 Euro/Dollar 1,1175 Pfund/Dollar 1,2638 Dollar/Yen 108,20 Dollar/Franken 0,9984 Dollar/Yuan 6,9034 Dollar/Won 1.181,00 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)