MÄRKTE-Wachstumssorgen belasten Asiens Börsen

Berlin/Shanghai, 04. Jun (Reuters) - Schwache Konjunkturdaten und der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China haben die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag belastet. Viele Investoren steuerten aus Furcht vor einer Rezession "sichere Häfen" wie Anleihen an. "Wenn der Trend nicht unterbrochen wird, das könnte eine Zinssenkung der Fed oder weitere Konjunkturpakete in China sein oder von der Europäische Zentralbank kommen, werden die Aktienkurse und Anleiherenditen weiter sinken", sagte Greg McKenna, Stratege beim Analysehaus McKenna Makro. In Tokio ging der Nikkei unverändert bei 20.408 Zählern aus dem Handel. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan gab 0,3 Prozent nach. Vor allem in China ging es abwärts. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag der Regierung in Peking vorgeworfen, den USA die Schuld in dem Streit zuzuweisen. Unter Druck gerieten Techwerte. So gaben die Softbank-Paiere drei Prozent nach. Sie folgten damit den Vorgaben aus den USA. Der US-Kongress hat eine Untersuchung zum Wettbewerb in den digitalen Märkten angekündigt. "Eine kleine Zahl von marktbeherrschenden, unregulierten Plattformen hat eine außergewöhnliche Macht über Online-Handel, -Kommunikation und -Informationen", hieß es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung beider Parteien im Justizausschuss des Repräsentantenhauses. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.408,54 +0,0 Topix 1.499,09 +0,0 Shanghai 2.860,22 -1,0 CSI300 3.594,34 -1,0 Hang Seng 26.706,05 -0,7 Kospi 2.066,97 +0,0 Euro/Dollar 1,1253 Pfund/Dollar 1,2671 Dollar/Yen 107,91 Dollar/Franken 0,9922 Dollar/Yuan 6,9076 Dollar/Won 1.182,50 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)