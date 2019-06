MÄRKTE-Zinsspekulationen treiben Asien-Börsen an

Frankfurt/Tokio, 05. Jun (Reuters) - Zinsspekulationen haben die asiatischen Börsen am Mittwoch beflügelt. In Tokio kletterte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,7 Prozent auf 20.760 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2,1 Prozent und lag bei 1530 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,7 Prozent im Plus. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte die Tür für Zinssenkungen geöffnet und eine "angemessene Reaktion" auf Auswirkungen des Zollstreits zwischen den USA und China angekündigt. Anleger griffen zu Aktien aus den Bereichen Finanzen und Export, die in letzter Zeit besonders stark unter die Räder geraten waren. Aktien von Softbank stiegen um 3,1 Prozent, Fanuc Corp legten 2,9 Prozent zu. Marktteilnehmern zufolge blieben die Anleger aber vorsichtig. "Die Börsen wissen, dass wenn die Fed die Zinsen senken sollte, die Spannungen im Handelskonflikt nicht einfach beseitigt sind", sagte Analyst Yutaka Miura vom Handelshaus Mizuho Securities. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.776,10 +1,8 Topix 1.530,08 +2,1 Shanghai 2.874,93 +0,4 CSI300 3.616,31 +0,5 Hang Seng 26.899,21 +0,5 Kospi 2.066,50 +0,0 Euro/Dollar 1,1271 Pfund/Dollar 1,2721 Dollar/Yen 107,99 Dollar/Franken 0,9901 Dollar/Yuan 6,9080 Dollar/Won 1.178,70 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)