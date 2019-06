MÄRKTE-Handelssorgen bremsen Kauflaune an Asiens Börsen

Berlin/Sydney, 06. Jun (Reuters) - Der Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko hat die Stimmung an Asiens Börsen am Donnerstag belastet. In Tokio ging der Nikkei-Index unverändert bei 20.774 Zählern aus dem Handel. Börsianer fürchten, dass neue Zölle auf Importwaren aus Mexiko das weltweite Wachstum bremsen könnten. "Wir schätzen, dass die jüngst eingeführten höheren Zölle auf chinesische Produkte die US-Wirtschaft etwa 0,3 Prozentpunkte Wachstum kosten könnten, und die Zölle auf mexikanische Waren, wenn sie bis auf 25 Prozent steigen, könnten diese Schätzung verdoppeln", sagte Libby Cantrill, Expertin bei Pimco. Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA traten daraufhin in den Hintergrund. Auch außerhalb Japans war die Stimmung gedrückt. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktien ohne Japan gab 0,2 Prozent nach. Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen angesichts des schwächeren Wachstums senkt, hatte zuletzt die Kurse gestützt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.774,04 +0,0 Topix 1.524,91 -0,3 Shanghai 2.834,05 -1,0 CSI300 3.572,01 -0,7 Hang Seng 26.864,90 -0,1 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1227 Pfund/Dollar 1,2680 Dollar/Yen 108,09 Dollar/Franken 0,9938 Dollar/Yuan 6,9134 Dollar/Won 1.180,88 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)