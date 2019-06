MÄRKTE-Hoffnung auf Zinssenkungen treibt Asiens Börsen

Frankfurt/Sydney, 07. Jun (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA hat die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenschluss beflügelt. Der Nikkei-Index schloss 0,5 Prozent fester bei knapp 20.885 Zählern. Fachleute gehen davon aus, dass die Notenbanken in den USA und anderen Ländern angesichts der Handelsstreitigkeiten der USA mit Mexiko und China sowie des weltweit nachlassenden Wachstums die Zügel lockern. "Der Juli wird ein großer Monat für eine Lockerung der Geldpolitik", sagte Chris Weston, Chefanalyst bei dem Broker Pepperstone. "Die Notenbanken warten darauf, dass ein Mann tätig wird: Donald Trump." Am Finanzmarkt wird die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung am 31. Juli den Leitzins senkt, auf 67 Prozent beziffert. Auch in China stehen die Zeichen auf Lockerung. Notenbankchef Yi Gang sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, die Geldpolitik und die Regierung hätten ausreichend Spielraum zum Einschreiten, falls sich der Handelskrieg mit den USA ausweitet. Der Yuan könnte weiter fallen, der Dollar könnte mehr als sieben Yuan kosten. Am Freitag kostete die US-Währung mit 6,94 Yuan 0,2 Prozent mehr. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.884,71 +0,5 Topix 1.532,39 +0,5 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi 2.069,38 +0,0 Euro/Dollar 1,1264 Pfund/Dollar 1,2699 Dollar/Yen 108,43 Dollar/Franken 0,9919 Dollar/Yuan 6,9082 Dollar/Won 1.181,40 (Reporter: Wayne Cole und Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)