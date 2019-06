MÄRKTE-Chinas Konjunkturprogramm hilft Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 11. Jun (Reuters) - Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Ankurbelung der Konjunktur ermuntern Anleger zum Einstieg in den asiatischen Aktienmarkt. Die Börse Shanghai legte am Dienstag 2,2 Prozent auf 2914 Punkte zu und der japanische Nikkei-Index gewann 0,4 Prozent auf 21.210 Zähler. Die Regierung in Peking hatte am Montag angekündigt, lokale Verwaltungen könnten Gelder aus speziellen Anleihen zur Finanzierung von Infrastruktur-Projekten nutzen. In Tokio gab dies konjunkturabhängigen Werten Auftrieb. So gewannen die Aktien des Chipindustrie-Zulieferers Tokyo Electron oder der Reederei Mitsui OSK bis zu 2,2 Prozent. Die Stimmung könne aber schnell wieder kippen, warnte Anlagestratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. Schließlich bleibe der Zollstreit zwischen den USA und China ungelöst. "Bis zum G20-Treffen wird uns die Nervosität erhalten bleiben. Es gibt auch keine Garantie, dass sich die Präsidenten der USA und Chinas bei diesem Gipfel treffen werden." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.204,28 +0,3 Topix 1.561,32 +0,5 Shanghai 2.925,36 +2,6 CSI300 3.719,33 +3,0 Hang Seng 27.853,12 +1,0 Kospi 2.111,82 +0,6 Euro/Dollar 1,1313 Pfund/Dollar 1,2678 Dollar/Yen 108,64 Dollar/Franken 0,9902 Dollar/Yuan 6,9137 Dollar/Won 1.180,50 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)