MÄRKTE-Tokioter Börse gibt nach - Chipwerte unter Druck

Tokio, 13. Jun (Reuters) - Die Sorge vor einer Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den USA und China haben am Donnerstag auch die Börse in Hongkong belastet. Schon an der Wall Street hatten sich die Investoren am Mittwoch angesichts des Konflikts zurückgehalten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index beendete den Vormittagshandel mit einem Abschlag von 0,8 Prozent auf 20.958 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab 1,2 Prozent auf 1536 Stellen nach.

Unter den Einzelwerten gaben Tokyo Electron und Advantest mehr als vier Prozent nach. An der Wall Street hatten zuvor Micron Technology und Applied Materials mehr als fünf Prozent verloren. Chip-Werte gelten als besonders anfällig für die Auswirkungen eines ausgewachsenen Handelsstreits zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China. (Reuters-Büro Tokio; geschrieben von Ralf Bode.)