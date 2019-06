MÄRKTE-Öl-Werte helfen Japans Börse hoch - China vor Daten schwächer

Frankfurt/Tokio, 14. Jun (Reuters) - Zum Wochenschluss haben die asiatischen Börsen keine gemeinsame Richtung gefunden. Festere Energiewerte stützten die Kurse in Japan, während Anleger in China vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten den Rückzug antraten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte 0,3 Prozent auf 21.094 Punkte zu. Auch der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent. Kurse von Öl-Firmen zogen in Tokio an, nachdem sich Rohöl am Donnerstag nach den mutmaßlichen Anschlägen auf zwei Tankschiffe im Golf von Oman deutlich verteuert hatte. Unter den Einzelwerten standen Sony im Mittelpunkt, die 2,9 Prozent zulegten. Der Investor Daniel Loeb hat den Konzern aufgefordert, sein Chip-Geschäft abzuspalten. Zudem sollte sich Sony von seiner Finanzsparte und anderen Bereichen trennen und sich als globaler Unterhaltungskonzern aufstellen. Die Sony-Aktie sei aufgrund der komplexen Struktur des Konzerns unterbewertet. In China gab der Shanghaier Index 0,5 Prozent nach. Anleger warteten auf die Veröffentlichung der Daten zur Industrieproduktion im Mai. Von Reuters befragte Analysten rechneten im Schnitt mit einem Plus von 5,5 Prozent nach 5,4 Prozent im April. Zudem stehen die Einzelhandelsumsätze an. Hier gehen die Experten von einem Anstieg von 8,1 Prozent nach 7,2 Prozent im Vormonat aus. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.094,18 +0,3 Topix 1.546,71 +0,3 Shanghai 2.894,50 -0,6 CSI300 3.668,61 -0,5 Hang Seng 27.115,79 -0,7 Kospi 2.092,19 -0,5 Euro/Dollar 1,1270 Pfund/Dollar 1,2675 Dollar/Yen 108,30 Dollar/Franken 0,9939 Dollar/Yuan 6,9238 Dollar/Won 1.184,03 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)