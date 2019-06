MÄRKTE-Asien-Anleger bleiben vor Notenbank-Sitzungen auf der Hut

Frankfurt/Tokio, 17. Jun (Reuters) - Vor den anstehenden Beratungen mehrerer großer Notenbanken haben Anleger am Montag Engagements an den asiatischen Aktienbörsen gescheut. Sie befürchteten, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, sagten Analysten. Der japanische Nikkei-Index und die Börse Shanghai legten am Montag jeweils 0,2 Prozent auf 21.150 beziehungsweise 2887 Punkte zu. Der Hongkonger Leitindex gewann sogar 0,7 Prozent. Investoren seien erleichtert, dass das umstrittene Auslieferungsgesetz auf Eis gelegt wurde, sagte Anlagestratege Hiroyuki Ueno von der Vermögensverwaltung Sumitomo Mitsui. In der vergangenen Woche habe es noch danach ausgesehen, als ob dieses Thema die Spannungen zwischen den USA und China verschärfen könnte. In den kommenden Tagen entscheiden die US-Notenbank (Fed), die Bank von England (BoE) und die Bank von Japan (BoJ) über ihre Geldpolitik. Zinsschritte erwarten Experten nicht. Die Fed könnte allerdings eine Absenkung für die kommenden Monate signalisieren. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt zählte Japan Display. Die Aktien des angeschlagenen Bildschirm-Herstellers fielen um 5,3 Prozent, nachdem sich der taiwanische Konkurrent TPK gegen einen Einstieg entschieden hatte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.124,00 +0,0 Topix 1.539,74 -0,5 Shanghai 2.891,42 +0,3 CSI300 3.660,83 +0,2 Hang Seng 27.287,54 +0,6 Kospi 2.088,50 -0,3 Euro/Dollar 1,1207 Pfund/Dollar 1,2585 Dollar/Yen 108,58 Dollar/Franken 0,9996 Dollar/Yuan 6,9241 Dollar/Won 1.186,65 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)