MÄRKTE-Asiens Börsen im Minus - Anleger warten auf Fed

Frankfurt/Tokio, 18. Jun (Reuters) - Die Anleger in Asien haben sich vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) am Dienstag mit Käufen zurückgehalten. Der Tokioter Nikkei-Index schloss 0,7 Prozent im Minus bei knapp 20.973 Zählern. Die Börse Shanghai notierte 0,1 Prozent tiefer. Die Fed kommt am Abend zusammen, um zwei Tage lang über den künftigen Zinssatz in den USA zu beraten. Börsianer rechnen dabei nicht mit einer Zinssenkung, hoffen aber auf Signale, dass in den kommenden Monaten die Geldpolitik gelockert wird. "Das Treffen des zinsentscheidenden Offenmarktausschusses ist das wichtigste Ereignis der Woche, und deswegen werden die Märkte vorsichtig bleiben", sagte Masahiro Ichikawa, Stratege beim Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui DS. Spekulationen auf fallende Zinsen haben zuletzt die Finanzmärkte gestützt, nachdem sie wegen des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China unter Druck geraten waren. In Tokio gaben die Aktien von Versicherern nach, deren Geschäfte unter niedrigeren Zinsen leiden dürften. So schlossen die Aktien der Japan Post Insurance 1,2 Prozent im Minus, die Titel von T&D Holdings verloren 1,1 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.972,71 -0,7 Topix 1.528,67 -0,7 Shanghai 2.883,55 -0,1 CSI300 3.657,09 +0,1 Hang Seng 27.458,69 +0,9 Kospi 2.097,87 +0,3 Euro/Dollar 1,1232 Pfund/Dollar 1,2529 Dollar/Yen 108,26 Dollar/Franken 0,9976 Dollar/Yuan 6,9259 Dollar/Won 1.185,60 (Reporterin: Shinichi Saoshiro, geschrieben von Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)