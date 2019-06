MÄRKTE-Asien-Anleger hoffen auf Entspannung im Zollstreit

Frankfurt/Tokio, 19. Jun (Reuters) - Positive Signale im Zollstreit zwischen den USA und China ermutigen Anleger zum Einstieg in die asiatischen Aktienmärkte. Der japanische Nikkei-Index stieg am Mittwoch um bis zu 1,8 Prozent auf ein Vier-Wochen-Hoch von 21.358,72 Punkten. Die Börse Shanghai gewann in der Spitze 2,2 Prozent und notierte mit 2953,34 Zählern so hoch wie zuletzt vor fünf Wochen. Der australische Leitindex markierte sogar ein Elfeinhalb-Jahres-Hoch von 6645,70 Stellen. China ist ein wichtiger Handelspartner des Landes. Anleger schöpften Mut aus der Tatsache, dass die USA und China den abgerissenen Gesprächsfaden im Handelskonflikt wieder aufnähmen, sagte Shoji Hirakawa, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses Tokyo Tokai. Sie setzten darauf, dass die Gespräche nach dem geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping nicht sofort wieder abgebrochen werden. Auftrieb erhielten die Börsen außerdem von der Erwartung, dass die US-Notenbank Fed am Abend (MESZ) Zinssenkungen in Aussicht stellt. Vor diesem Hintergrund griffen Investoren bei Werten mit einem großen China-Geschäft zu. Hierzu gehörte der Chipindustrie-Zulieferer Advantest, dessen Aktien 5,4 Prozent zulegten. Die Papiere von Japan Display gewannen sogar knapp 13 Prozent. Dem "Wall Street Journal" zufolge will Apple dem angeschlagenen Hersteller von iPhone-Bildschirmen unter die Arme greifen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.341,74 +1,8 Topix 1.555,27 +1,7 Shanghai 2.929,08 +1,4 CSI300 3.733,71 +1,8 Hang Seng 28.148,60 +2,4 Kospi 2.123,25 +1,2 Euro/Dollar 1,1192 Pfund/Dollar 1,2553 Dollar/Yen 108,28 Dollar/Franken 0,9999 Dollar/Yuan 6,9031 Dollar/Won 1.175,80 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)