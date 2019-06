MÄRKTE-Aussicht auf US-Zinssenkung beflügelt Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 20. Jun (Reuters) - Die Hoffnung auf niedrigere Zinsen in den USA hat die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag beflügelt. Auch Anzeichen, dass die USA und China nach einer sechswöchigen Pause wieder über eine Beilegung des Handelsstreits sprechen könnten, hoben die Stimmung. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan legte 0,9 Prozent zu. In Japan ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,6 Prozent fester bei knapp 21.463 Punkten aus dem Handel. Die Fed hatte zwar am Mittwoch ihren Leitzins von derzeit 2,25 bis 2,5 Prozent nicht angetastet, fast die Hälfte der Fed-Spitzenbanker ist aber inzwischen der Meinung, dass bald ein niedrigerer Leitzins angebracht sein könnte. Am Markt wird mit einer Zinssenkung im Juli gerechnet. "Angesichts der Zinswende bei der Fed werden die Notenbanken in anderen Ländern unter Druck geraten, auch vom Markt, ihre Geldpolitik ebenfalls zu lockern", sagte Hiroshi Yokotani, Portfoliostratege bei State Street Global Advisors. Die Bank von Japan hielt wie erwartet an ihrem Zinskurs fest. Damit will sie sich ihre Munition für größere wirtschaftliche Schwierigkeiten aufbewahren. "Die Abwärtsrisiken aus den anderen Ländern sind groß, und deswegen müssen wir genau beobachten, wie sie die Stimmung bei den Unternehmen und Verbrauchern in Japan beeinflussen", erklärten die Notenbanker. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.462,86 +0,6 Topix 1.559,90 +0,3 Shanghai 2.982,54 +2,2 CSI300 3.822,61 +2,9 Hang Seng 28.459,28 +0,9 Kospi 2.129,55 +0,2 Euro/Dollar 1,1281 Pfund/Dollar 1,2707 Dollar/Yen 107,49 Dollar/Franken 0,9883 Dollar/Yuan 6,8643 Dollar/Won 1.162,30 (Reporter: Hideyuki Sano und Christina Amann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)