MÄRKTE-Handelssorgen und Iran-Spannungen lasten auf Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 21. Jun (Reuters) - Die bevorstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China haben Anleger in Asien verunsichert. Auch die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nach dem Abschuss einer amerikanischen Drohne durch die Islamische Republik belasteten die Stimmung. Spekulationen auf sinkende Zinsen in den USA nach dem jüngsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed rückten weitgehend in den Hintergrund. In Tokio schloss der 220 Werte umfassende Nikkei-Index knapp ein Prozent schwächer bei knapp 21.259 Punkten. In China notierten die Kurse uneinheitlich. US-Präsident Donald Trump soll beim bevorstehenden G20-Gipfel seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping treffen. Er hat erklärt, er werde danach entscheiden, ob er Strafzölle auf chinesische Importgüter im Volumen von mindestens 300 Milliarden Dollar verhängt. "Wenn Trump sich dazu entschließt, diese Drohung nicht umzusetzen, wird es am Markt wahrscheinlich aufwärts gehen", sagte Hiroyuki Ueno, Stratege beim Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. In Tokio legten die Aktien von Nissan gegen den Trend zu und notierten 0,6 Prozent fester. Der Autobauer reserviert für seinen Partner Renault Sitze in wichtigen Gremien im Aufsichtsrat und beendet damit einen Streit zwischen den beiden Unternehmen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.258,64 -1,0 Topix 1.545,90 -0,9 Shanghai 2.995,32 +0,3 CSI300 3.825,01 -0,1 Hang Seng 28.369,03 -0,6 Kospi 2.122,41 -0,4 Euro/Dollar 1,1285 Pfund/Dollar 1,2683 Dollar/Yen 107,26 Dollar/Franken 0,9824 Dollar/Yuan 6,8717 Dollar/Won 1.163,40