MÄRKTE-Nahendes Treffen von Trump und Xi macht Asien-Anleger vorsichtig

Frankfurt/Tokio, 24. Jun (Reuters) - Wenige Tage vor dem geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping steigt die Anspannung der Asien-Anleger. Der japanische Nikkei-Index und die Börse Shanghai kamen am Montag kaum vom Fleck und notierten bei 21.287 und 2999 Punkten. "Es ist gut, dass Trump und Xi sich treffen", sagte Analyst Yutaka Miura von der Investmentbank Mizhuo. "Aber es ist unklar, was dabei herauskommt. Hoffnung schöpften Anleger aus der Absage einer Rede des US-Vizepräsidenten Mike Pence zum Thema China. Dieser hatte im vergangenen Oktober die Regierung in Peking mit verbalen Attacken gegen sich aufgebracht. Am japanischen Aktienmarkt machte die anhaltende Stärke des Yen exportorientierten Werten zu schaffen. Sie beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen auf dem Weltmarkt. Die Titel des Chip-Zulieferers Tokyo Electron und des Elektronikteile-Produzenten TDK verloren jeweils ein knappes Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.285,99 +0,1 Topix 1.547,74 +0,1 Shanghai 3.000,63 +0,0 CSI300 3.834,75 +0,0 Hang Seng 28.480,72 +0,0 Kospi 2.126,41 +0,0 Euro/Dollar 1,1385 Pfund/Dollar 1,2764 Dollar/Yen 107,40 Dollar/Franken 0,9769 Dollar/Yuan 6,8710 Dollar/Won 1.155,90