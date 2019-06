MÄRKTE-Nahender G20-Gipfel macht Asien-Anleger nervös

Frankfurt/Tokio, 25. Jun (Reuters) - Wenige Tage vor dem geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping steigt die Anspannung der asiatischen Anleger. Der japanische Nikkei-Index verlor am Dienstag 0,5 Prozent auf 21.169 Punkte und die Börse Shanghai büßte 1,1 Prozent auf 2974 Zähler ein. "Ein Durchbruch im Handelskonflikt ist zwar unwahrscheinlich", sagte Takashi Hiroki, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Monex. "Die USA und China könnten sich beim G20-Gipfel aber auf eine Fortsetzung des Dialogs verständigen." Dies könnte eine Erleichterungsrally auslösen. In Shanghai fielen die Aktien der Shanghai Pudong Development Bank um 2,9 Prozent, da das Geldhaus einem Zeitungsbericht den Zugang zum US-Finanzsystem verlieren könnte. Das Institut weigere sich, US-Vorladungen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen möglicher Verletzungen der Nordkorea-Sanktionen zu folgen. Die Titel von Ichibanya stiegen dagegen um 5,3 Prozent. Die japanische Restaurant-Kette steigerte ihren operativen Quartalsgewinn den Angaben zufolge um mehr als 40 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.193,81 -0,4 Topix 1.543,49 -0,3 Shanghai 2.974,16 -1,1 CSI300 3.794,07 -1,2 Hang Seng 28.174,92 -1,2 Kospi 2.121,11 -0,3 Euro/Dollar 1,1401 Pfund/Dollar 1,2752 Dollar/Yen 106,94 Dollar/Franken 0,9713 Dollar/Yuan 6,8829 Dollar/Won 1.155,95 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)