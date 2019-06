MÄRKTE-Gedämpfte US-Zinsspekulationen belasten Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 26. Jun (Reuters) - Schwindende Hoffnungen auf aggressive Zinssenkungen der US-Notenbank Fed machen den asiatischen Börsen zu schaffen. Der japanische Nikkei-Index fiel am Mittwoch um 0,7 Prozent auf 21.048 Punkte und die Börse Shanghai verlor 0,3 Prozent auf 2973 Zähler. Auf die Stimmung schlage die Aussage eines führenden Fed-Bankers, der eine Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt im Juli als überzogen bezeichnete, sagte Anlagestratege Takuya Takahashi vom Brokerhaus Daiwa. "Die grundsätzliche Hoffnung auf eine Zinssenkung besteht aber weiter." Gleichzeitig seien die Erwartungen an das nahende Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping gering. Die Wiederaufnahme der offiziellen Handelsgespräche wäre bereits ein Erfolg. Gegen den Trend legten die Chipwerte zu. Sie profitierten von besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen des US-Herstellers Micron. Außerdem nahm die Firma Lieferungen an den chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei , der von der US-Regierung mit Handelsbeschränkungen belegt worden war, wieder auf. Die Titel der Chip-Zulieferer Tokyo Electron und Advantest gewannen bis zu 3,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.086,59 -0,5 Topix 1.534,34 -0,6 Shanghai 2.976,79 -0,2 CSI300 3.796,40 -0,1 Hang Seng 28.227,58 +0,2 Kospi 2.121,64 +0,0 Euro/Dollar 1,1360 Pfund/Dollar 1,2668 Dollar/Yen 107,37 Dollar/Franken 0,9762 Dollar/Yuan 6,8825 Dollar/Won 1.155,90 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)