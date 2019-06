MÄRKTE-Asien-Anleger hoffen auf Entspannung im Zollstreit

Frankfurt/Tokio, 27. Jun (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China steigen Anleger in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Donnerstag um ein Prozent auf 21.302 Punkte, und die Börse Shanghai gewann 0,8 Prozent auf 2999 Zähler. Eine wie auch immer geartete Einigung sei nicht nur in Bezug auf die Handelsbeziehungen wichtig, sagte Anlagestratege Yoshinori Shigemi von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. Der Ausgang des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping am Wochenende habe auch Auswirkungen auf die US-Geldpolitik. Einem chinesischen Zeitungsbericht zufolge haben sich die USA und China auf einen Burgfrieden geeinigt. Vor diesem Hintergrund griffen japanische Investoren verstärkt bei Werten mit großem China-Geschäft zu. Die Aktien der Anlagen- und Maschinenbauer Fanuc und Yaskawa stiegen um bis zu 4,3 Prozent. Die Papiere von Japan Display gewannen sogar 18,3 Prozent. Der iPhone-Anbieter Apple steckt 100 Millionen Dollar in seinen angeschlagenen Zulieferer. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.338,17 +1,2 Topix 1.553,27 +1,2 Shanghai 2.989,47 +0,4 CSI300 3.822,35 +0,7 Hang Seng 28.511,04 +1,0 Kospi 2.133,53 +0,6 Euro/Dollar 1,1354 Pfund/Dollar 1,2680 Dollar/Yen 108,09 Dollar/Franken 0,9807 Dollar/Yuan 6,8806 Dollar/Won 1.157,40 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)