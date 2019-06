MÄRKTE-Asiens Börsen zum G20-Gipfel unter Druck

Tokio, 28. Jun (Reuters) - Zum Auftakt des G20-Gipfels ziehen sich Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurück. Der japanische Nikkei-Index verlor am Freitag 0,6 Prozent auf 21.217 Punkte und die Börse Shanghai gab 0,9 Prozent auf 2969 Zähler nach. US-Präsident Donald Trump will im Rahmen des Treffens der Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industriestaaten und Schwellenländer (G20) nach eigenen Aussagen mit Japans Ministerpräsidenten Shinzo Abe Handelsfragen erörtern. Am Samstag will Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über eine Lösung für den Zollstreit zwischen den USA und China verhandeln. "Selbst wenn die beiden Länder sich einigen, würden japanische Aktien davon kaum profitieren", sagte Anlagestratege Isao Kubo vom Vermögensverwalter Nissay. Da die US-Notenbank voraussichtlich die Zinsen senken werde, müsse mit Kursverlusten des Dollar zum Yen werden. Dessen Aufwertung verschlechtert die Wettbewerbschancen japanischer Firmen auf dem Weltmarkt. Vor diesem Hintergrund gerieten exportorientierte Werte wie der Chip-Zulieferer Tokyo Electron oder der Autobauer Subaru unter Druck und verloren jeweils rund ein Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.275,92 -0,3 Topix 1.551,14 -0,1 Shanghai 2.966,26 -1,0 CSI300 3.807,37 -0,7 Hang Seng 28.437,35 -0,6 Kospi 2.131,50 -0,1 Euro/Dollar 1,1366 Pfund/Dollar 1,2667 Dollar/Yen 107,66 Dollar/Franken 0,9748 Dollar/Yuan 6,8620 Dollar/Won 1.154,80 (Büro Tokio, geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)