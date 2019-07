MÄRKTE-Asien-Anleger erleichtert über Burgfrieden im Zollstreit

Frankfurt/Tokio, 01. Jul (Reuters) - Die Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China ermuntert Anleger zum Einstieg in die asiatischen Aktienmärkte. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um bis zu 2,2 Prozent auf ein Zwei-Monats-Hoch von 21.742,76 Punkte. Gleiches galt für die Börse Shanghai, die um 2,2 Prozent auf 3045,37 Zähler zulegte. US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping hatten sich darauf geeinigt, dass die USA zunächst keine weiteren Strafzölle verhängen. Im Gegenzug kauft China verstärkt US-Agrarprodukte. Außerdem lockerte Trump den Bann gegen den chinesischen Netzwerk-Ausrüster Huawei . "Das sind alles gute Nachrichten für die Börse", sagte Anlagestratege Shogo Maekawa von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. "Vor allem der Teil über Huawei war eine positive Überraschung." Letzteres beflügelte die japanischen Chipwerte, die stark vom Geschäft mit China abhängen. Advantest, Minebea Mitsumi, Sumco, TDK und Tokyo Electron gewannen bis zu 6,6 Prozent. Die Papiere des Kunstharz-Produzenten JSR fielen dagegen um 2,4 Prozent. Die Regierung in Tokio will den Export dieser Rohstoffe für Smartphone-Displays und Computerchips nach Südkorea begrenzen. Grund hierfür ist ein Streit um Entschädigungen für südkoreanische Zwangsarbeiter japanischer Firmen während des Zweiten Weltkriegs. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.749,51 +2,2 Topix 1.584,85 +2,2 Shanghai 3.038,10 +2,0 CSI300 3.926,33 +2,6 Hang Seng Kein Handel Kospi 2.132,47 +0,1 Euro/Dollar 1,1325 Pfund/Dollar 1,2678 Dollar/Yen 108,39 Dollar/Franken 0,9835 Dollar/Yuan 6,8429 Dollar/Won 1.157,78 (Reporter: Hakan Ersen. Redigiert von Hans-Edzard Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)