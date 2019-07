MÄRKTE-Gewinnmitnahmen belasten Asien-Börsen - Exportwerte schwächer

Frankfurt/Tokio, 03. Jul (Reuters) - Ein stärkerer Yen und Gewinnmitnahmen haben an den asiatischen Börsen am Mittwoch zu Kursverlusten geführt. Zudem hielten sich die Anleger vor dem Feiertag in den USA am 4. Juli und in Erwartung von Konjunkturdaten aus den USA mit Engagements am Aktienmarkt zurück, sagten Analysten. Der Nikkei-Index fiel um 0,7 Prozent auf 21.612 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab ebenfalls 0,7 Prozent nach. Ein festerer Yen belastete vor allem Exportwerte, wie etwa Autoaktien. Nissan, Mitsubishi, Mazda und Honda verloren bis zu 2,2 Prozent. In China gab der Shanghaier Index 0,9 Prozent nach. Jüngste Konjunkturdaten schürten Händlern zufolge die Angst vor negativen Folgen des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.612,95 -0,7 Topix 1.579,54 -0,7 Shanghai 3.016,32 -0,9 CSI300 3.897,33 -1,0 Hang Seng 28.793,37 -0,3 Kospi 2.095,97 -1,2 Euro/Dollar 1,1284 Pfund/Dollar 1,2572 Dollar/Yen 107,63 Dollar/Franken 0,9846 Dollar/Yuan 6,8857 Dollar/Won 1.171,60 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)