MÄRKTE-Zinsfantasie hilft Japans Börse - Shanghai im Minus

Frankfurt/Tokio, 04. Jul (Reuters) - Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung in den USA geben dem japanischen Aktienmarkt Auftrieb. Der Nikkei-Index stieg am Donnerstag um 0,3 Prozent auf 21.694 Punkte. Die Börse Shanghai bröckelte dagegen auf 3010 Zähler ab. Letztere leide unter Kursverlusten von Konsumwerten, sagte Analyst Yan Kaiwen vom Brokerhaus China Fortune. Die Aktien dieser Unternehmen seien recht teuer, da die Regierung in Peking seit längerem versuche, den heimischen Konsum anzukurbeln, um die Abhängigkeit der Wirtschaft vom Export zu verringern. Vor diesem Hintergrund rutschten die Titel des Reise-Veranstalters China International Travel Service 5,2 Prozent. Nach einer Serie schwacher US-Konjunkturdaten setzten japanische Investoren auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik durch die Notenbank Fed. Vor Veröffentlichung der wichtigen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag scheuten viele von ihnen aber größere Engagements, sagte Anlagestratege Yoshinori Shigemi von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. Zu den Favoriten an der Börse Tokio zählte Nitori mit einem Kursplus von 4,2 Prozent. Der Discount-Möbelhändler steigerte seinen Quartalsumsatz den Angaben zufolge um 6,1 Prozent auf umgerechnet 1,4 Milliarden Euro. Gefragt waren auch die Reedereien Mitsui OSK und Kawasaki Kisen, deren Titel sich dank steigender Frachtraten um bis zu 3,6 Prozent verteuerten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.695,45 +0,3 Topix 1.589,78 +0,7 Shanghai 3.010,96 -0,1 CSI300 3.882,04 -0,3 Hang Seng 28.860,74 +0,0 Kospi 2.106,69 +0,5 Euro/Dollar 1,1284 Pfund/Dollar 1,2583 Dollar/Yen 107,78 Dollar/Franken 0,9862 Dollar/Yuan 6,8709 Dollar/Won 1.169,00