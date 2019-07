MÄRKTE-Asiens Börsen vor US-Daten kaum verändert

Frankfurt/Tokio, 05. Jul (Reuters) - Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten halten sich Anleger mit Engagements an asiatischen Aktienmärkten zurück. Der japanische Nikkei-Index und die Börse Shanghai hielten sich jeweils knapp im Plus bei 21.724 und 3009 Punkten. Die Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP vom Mittwoch schürten Spekulationen auf enttäuschende offizielle US-Beschäftigungszahlen, sagte Anlagestratege Nobuhiko Kuramochi von der Investmentbank Mizhuo. Diese seien aber immer für eine Überraschung gut. Von den Arbeitsmarktdaten versprechen sich Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinssenkungen. An der südkoreanischen Börse rutschten die Aktien von Samsung um 1,1 Prozent ab. Der größte Konzern des Landes rechnet im abgelaufenen zweiten Quartal mit einem Gewinneinbruch um mehr als die Hälfte. Diese Entwicklung komme nicht völlig überraschend, sagte ein Börsianer. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.724,96 +0,1 Topix 1.592,58 +0,2 Shanghai 3.008,71 +0,1 CSI300 3.890,49 +0,5 Hang Seng 28.830,38 +0,1 Kospi 2.109,73 +0,1 Euro/Dollar 1,1274 Pfund/Dollar 1,2577 Dollar/Yen 107,89 Dollar/Franken 0,9855 Dollar/Yuan 6,8767 Dollar/Won 1.170,90 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)