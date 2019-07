MÄRKTE-Gedämpfte Zinssenkungsfantasie drückt Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 08. Jul (Reuters) - Nachlassende Spekulationen auf eine baldige drastische Zinssenkung der US-Notenbank Fed setzen den asiatischen Börsen zu. Der japanische Nikkei-Index verlor am Montag 1,1 Prozent auf 21.505 Punkte und die Börse Shanghai 2,6 Prozent auf 2931 Zähler. Letztere leide zusätzlich unter mangelnden Fortschritten bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, sagten Börsianer. Vor diesem Hintergrund gerieten konjunkturabhängige japanische Werte unter Druck. Die Maschinenbauer Fanuc und Komatsu verloren jeweils etwa ein Prozent. Die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag hätten bei den Erwartungen an die US-Geldpolitik einen Stimmungsumschwung ausgelöst, sagte Anlagestratege Takashi Ito von der Investmentbank Nomura. Investoren taxieren die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkungen um einen halben Prozentpunkt aktuell nur noch auf 1,5 Prozent. Vor Bekanntgabe der US-Daten hatte die Quote bei etwa 25 Prozent gelegen. Eine Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt Ende Juli gilt aber weiterhin als fast sicher. Vor der Fed hänge ab, wie stark und wie schnell die chinesische Notenbank ihre Geldpolitik lockern werde, schrieben die Anleger des Brokerhauses Lianxun. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.534,35 -1,0 Topix 1.578,40 -0,9 Shanghai 2.932,62 -2,6 CSI300 3.803,61 -2,3 Hang Seng 28.241,75 -1,9 Kospi 2.066,30 -2,1 Euro/Dollar 1,1223 Pfund/Dollar 1,2528 Dollar/Yen 108,32 Dollar/Franken 0,9903 Dollar/Yuan 6,8896 Dollar/Won 1.180,87 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)