MÄRKTE-Schwache Technologiewerte bremsen Nikkei-Index aus

Frankfurt/Tokio, 09. Jul (Reuters) - Kursverluste der Technologiewerte machen der japanischen Börse zu schaffen. Die Schwäche des Yen hielt den Nikkei-Index am Dienstag allerdings knapp im Plus, der bei 21.548 Punkten notierte. Die Börse Shanghai litt dagegen Börsianern zufolge erneut unter der schwindenden Hoffnung auf eine aggressive US-Zinssenkung und büßte 0,3 Prozent auf 2924 Zähler ein. Zu den größten Verlierern in Tokio zählten die Apple-Zulieferer Murata, Tayo Yuden und TDK. Ihre Aktien verloren bis zu 3,9 Prozent, nachdem Apple-Titel wegen eines negativen Analystenkommentars an der Wall Street 2,1 Prozent eingebüßt hatten. Gefragt waren dagegen exportorientierte Werte, da die Abwertung des Yen ihre Wettbewerbschancen auf dem Weltmarkt verbessert. So legten die Titel der Autobauer Honda und Toyota bis zu 0,5 Prozent zu. Investoren griffen außerdem bei konjunkturunabhängigen Werten wie dem Lebensmittel-Hersteller NH Foods zu. Dessen Papiere verteuerten sich um 1,8 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.565,15 +0,1 Topix 1.574,89 -0,2 Shanghai 2.924,41 -0,3 CSI300 3.789,10 -0,4 Hang Seng 28.167,44 -0,6 Kospi 2.054,22 -0,5 Euro/Dollar 1,1208 Pfund/Dollar 1,2489 Dollar/Yen 108,77 Dollar/Franken 0,9944 Dollar/Yuan 6,8830 Dollar/Won 1.180,10