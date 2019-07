MÄRKTE-Asien-Anleger bleiben vor Powell-Anhörung zurückhaltend

Frankfurt/Tokio, 10. Jul (Reuters) - Wegen der anstehenden Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Kongress halten sich Anleger mit Engagements an den asiatischen Aktienmärkten zurück. Der japanische Nikkei-Index und die Börse Shanghai notierten jeweils knapp im Minus bei 21.544 und 2923 Punkten. Eine US-Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt Ende Juli gelte an der Börse als sicher, sagte Analyst Yutaka Miura von der Investmentbank Mizhuo. "Anleger sind allerdings nervös und erhoffen sich aus Powells Aussagen Rückschlüsse darauf, ob die Fed weitere Zinssenkungen plant oder nicht." Die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China spielte dagegen kaum eine Rolle. Eine rasche Lösung für den Zollstreit sei nicht zu erwarten, sagte Bin Shi, Aktienchef für China bei der Vermögensverwaltung der Bank UBS. "Stattdessen erwarten wir eine längerfristige Phase der Konfrontation." Am japanischen Aktienmarkt gerieten die Maschinenbauer unter Verkaufsdruck, nachdem der Branchenverband für Juni einen Einbruch des Auftragseingangs um 38 Prozent auf umgerechnet 809 Millionen Euro bekanntgegeben hatte. Die Aktien von Fanuc, Yaskawa und Keyence verloren bis zu 1,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.561,29 +0,0 Topix 1.571,32 -0,2 Shanghai 2.922,82 -0,2 CSI300 3.794,42 +0,0 Hang Seng 28.211,77 +0,3 Kospi 2.061,36 +0,5 Euro/Dollar 1,1209 Pfund/Dollar 1,2454 Dollar/Yen 108,88 Dollar/Franken 0,9926 Dollar/Yuan 6,8845 Dollar/Won 1.181,20 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)