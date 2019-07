MÄRKTE -Fed-Bereitschaft zu Zinssenkungen treibt Börse Tokio an

Tokio, 11. Jul (Reuters) - Die Aussicht auf eine US-Zinssetzung noch in diesem Monat hat am Donnerstag auch die Aktienmärkte in Asien angetrieben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index beendete den Vormittagshandel mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 21.620 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent auf 1578 Zähler.

US-Notenbankchef hatte am Mittwoch vor dem US-Kongress erklärt, die Fed stehe bereit, “angemessen zu handeln”, um nachhaltiges Wachstum zu sichern. Anleger deuteten dies als klares Signal für eine Senkung im Juli. An den Märkten gilt eine Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt am 31. Juli praktisch als ausgemachte Sache.

Unter Druck standen in Tokio die Papiere der Japan Post Insurance, die um rund sechs Prozent absackten. Der Versicherer hatte zuvor eingeräumt, in zehntausenden Fällen Kunden nachteilig behandelt zu haben.

Ein Euro wurde mit 1,1263 Dollar bewertet.