MÄRKTE-US-Zinssenkungsfantasie gibt Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 11. Jul (Reuters) - In Erwartung einer baldigen US-Zinssenkung steigen Anleger in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index gewann am Donnerstag 0,5 Prozent auf 21.634 Punkte, und die Börse Shanghai legte bis zu ein Prozent auf 2945 Zähler zu. US-Notenbankchef Jerome Powell habe bei seinem Auftritt vor dem Kongress Anlegern geliefert, worauf diese gehofft hatten - Signale für eine baldige Zinssenkung, sagte Anlagestratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. Nun hänge es von den anstehenden US-Inflationsdaten ab, ob ein Schritt um einen Viertel oder einen halben Prozentpunkt notwendig sei. Vor diesem Hintergrund rechnen Börsianer auch in China mit einer Lockerung der Geldpolitik und mit staatlichen Konjunkturprogrammen. Zu den Favoriten am japanischen Aktienmarkt gehörte Nintendo. Die Aktien des Computerspiele-Anbieters stiegen um bis zu 4,5 Prozent auf ein Neun-Monats-Hoch von 71.780 Yen. Der Konzern will eine günstigere Variante der beliebten Spielekonsole Switch auf den Markt bringen. Die Papiere von Japan Post Insurance brachen dagegen um bis zu 6,9 Prozent ein und waren mit 1786 Yen so billig wie noch nie. Der Versicherer hatte eingeräumt, in mehreren zehntausend Fällen Kunden doppelt abkassiert zu haben. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.643,53 +0,5 Topix 1.578,63 +0,5 Shanghai 2.911,11 -0,1 CSI300 3.777,87 -0,2 Hang Seng 28.427,33 +0,8 Kospi 2.087,96 +1,4 Euro/Dollar 1,1267 Pfund/Dollar 1,2526 Dollar/Yen 107,96 Dollar/Franken 0,9867 Dollar/Yuan 6,8649 Dollar/Won 1.172,87