MÄRKTE-Asiatische Börsen legen dank Wall Street zu - China-Daten im Blick

Frankfurt/Tokio, 12. Jul (Reuters) - Mit einer festeren Wall Street im Rücken haben die asiatischen Börsen zum Wochenschluss überwiegend zugelegt. Während die Rekordjagd an den US-Börsen für Kauflaune sorgte, trübten jedoch schwach ausgefallene Firmenbilanzen die Stimmung etwas, sagten Analysten. Vor dem langen Wochenende wegen eines Feiertags am Montag wollten Marktteilnehmer in Tokio zudem keine größeren Transaktionen eingehen. Der japanische Leitindex Nikkei notierte 0,2 Prozent höher bei 21.677 Punkten, der breiter gefasst Topix gab hingegen 0,2 Prozent auf 1576 Zähler nach. Bei den Einzelwerten stachen die Aktien von Yaskawa Electric mit einem Minus von rund vier Prozent heraus. Der Hersteller von Ausrüstung zu Bewegungssteuerung verdiente zwischen März und Mai 58 Prozent weniger. Andere Branchentitel wie Fanuc Corp, Keyence und SMC fielen um bis zu 2,3 Prozent. In China tendierten die Börsen freundlich. Anleger hielten sich Händlern zufolge in Erwartung von Konjunkturdaten aber zurück. Der Shanghaier Index gewann ein halbes Prozent. Unter anderem werden Import- und Exportdaten veröffentlicht. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.676,82 +0,2 Topix 1.576,31 -0,2 Shanghai 2.935,69 +0,6 CSI300 3.815,77 +0,8 Hang Seng 28.539,59 +0,4 Kospi 2.086,25 +0,3 Euro/Dollar 1,1269 Pfund/Dollar 1,2540 Dollar/Yen 108,34 Dollar/Franken 0,9891 Dollar/Yuan 6,8721 Dollar/Won 1.178,50 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Hans-Edzard Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)