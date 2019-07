MÄRKTE-Ermutigende China-Daten geben Shanghaier Börse Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 15. Jul (Reuters) - In China haben mit Erleichterung aufgenommene Konjunkturdaten den Aktienmärkten Auftrieb gegeben. Die Börse Shanghai gewann am Montag 0,3 Prozent auf 2942 Punkte. Der japanische Aktienmarkt blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Die chinesische Wirtschaft wuchs zwar im zweiten Quartal mit einem Plus von 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr so langsam wie zuletzt vor 27 Jahren. Die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze für Juni stiegen dagegen überraschend stark um 6,3 und 9,8 Prozent. Die Konjunkturprogramme der Regierung in Peking trügen offenbar erste Früchte, sagte Analyst Frances Cheung von der Westpac Bank. Volkswirt Aidan Yao von der Vermögensverwaltung des Versicherers Axa rechnet mit weiteren Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft, unterstützt von einer lockereren Geldpolitik der chinesischen Zentralbank. Zu den Favoriten der Shanghaier Börse zählten die Technologiewerte, deren Branchenindex 2,9 Prozent zulegte. "Im Lichte der heutigen Konjunkturdaten waren die Kursverluste der vergangenen Woche von 5,5 Prozent überzogen", sagte Aktienmarkt-Experte Gerry Alfonso vom Brokerhaus Shenwan Hongyuan. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.935,83 +0,2 CSI300 3.814,41 +0,2 Hang Seng 28.474,62 +0,0 Kospi 2.083,79 -0,1 Euro/Dollar 1,1273 Pfund/Dollar 1,2570 Dollar/Yen 107,99 Dollar/Franken 0,9844 Dollar/Yuan 6,8748 Dollar/Won 1.179,00 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)