MÄRKTE-Konjunktursorgen lasten auf Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 16. Jul (Reuters) - Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft ziehen sich Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurück. Nach einem verlängerten Wochenende in Japan verlor der Nikkei-Index am Dienstag 0,7 Prozent auf 21.542 Punkte. Die Börse Shanghai büßte 0,3 Prozent auf 2933 Zähler ein. Kopfschmerzen bereitete Anlegern die schwächelnde chinesische Konjunktur. Die überraschend starken Zahlen bei Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion im Juni seien wahrscheinlich nur ein Zwischenhoch, warnten Analysten. Parallel dazu drohte US-Präsident Donald Trump China mit weiteren Strafzöllen. Japan stehe vor dem Problem, dass die Zentralbank kaum Möglichkeiten habe, ihre Geldpolitik weiter zu lockern, um die Belastungen durch den Zollstreit zwischen den USA und China abzumildern, sagte Norihito Fujito, Chef-Anleger der Investmentbank Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Ausländische Investoren seien sich dessen bewusst und zögen ihr Geld ab. Die Aktien von Toyota stiegen gegen den Trend um 1,2 Prozent. Sie erhielten Auftrieb von einem Bericht der Wirtschaftszeitung "Nikkei", dem zufolge die chinesische Regierung nicht mehr nur Elektro-Autos, sondern verstärkt auch Hybrid-Fahrzeuge fördern will. Der japanische Autobauer Toyota ist Vorreiter bei dieser Technologie. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.535,25 -0,7 Topix 1.568,74 -0,5 Shanghai 2.937,40 -0,2 CSI300 3.809,53 -0,4 Hang Seng 28.615,66 +0,2 Kospi 2.090,39 +0,4 Euro/Dollar 1,1259 Pfund/Dollar 1,2516 Dollar/Yen 108,03 Dollar/Franken 0,9850 Dollar/Yuan 6,8739 Dollar/Won 1.177,00 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)