MÄRKTE-Neue US-Zolldrohung macht Asien-Anleger vorsichtig

Frankfurt/Tokio, 17. Jul (Reuters) - Aus Furcht vor einer erneuten Eskalation des Zollstreits zwischen den USA und China fassen Anleger asiatische Aktien nur mit spitzen Fingern an. Der japanische Nikkei-Index und die Börse Shanghai notierten am Mittwoch jeweils knapp im Minus bei 21.474 und 2933 Punkten. Kopfschmerzen bereitete Investoren die erneute Drohung von US-Präsident Donald Trump mit zusätzlichen Strafzöllen auf chinesische Waren. Es sei noch "ein langer Weg" bis zu einer Einigung im Handelsstreit. Die Schlagzeilen rund um diesen Konflikt würden die Entwicklung der Börsen auf absehbare Zeit bestimmen, sagte Anlagestratege Yoshinori Shigemi von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. Im Sog von Kursverlusten der US-Chipwerte trennten sich Investoren von japanischen Firmen aus diesem Sektor. So verloren die Aktien von Firmen wie TDK und Taiyo Yuden jeweils mehr als zwei Prozent. Die Titel von Aeon Fantasy stiegen dagegen um 11,5 Prozent. Der Betreiber von Spieleparks in Einkaufszentren steigerte seinen Umsatz im Juni auf vergleichbarer Basis um gut 13 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.469,18 -0,3 Topix 1.567,41 -0,1 Shanghai 2.934,72 -0,1 CSI300 3.809,90 +0,1 Hang Seng 28.530,18 -0,3 Kospi 2.072,50 -0,9 Euro/Dollar 1,1211 Pfund/Dollar 1,2408 Dollar/Yen 108,17 Dollar/Franken 0,9875 Dollar/Yuan 6,8820 Dollar/Won 1.181,20 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)