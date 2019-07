MÄRKTE-Hoffnung auf Zinssenkungen beflügelt Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 19. Jul (Reuters) - Die Hoffnung auf rasche Zinssenkungen haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenschluss beflügelt. In Tokio schloss der Nikkei-Index zwei Prozent fester bei knapp 21.470 Punkten. Auf Wochensicht bleibt dennoch ein Minus von einem Prozent. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte außerhalb Japans legte ein Prozent zu. Ein hochrangiger Fed-Banker hatte gesagt, die Geldpolitiker könnten nicht darauf warten, dass ein wirtschaftliches Desaster eintritt, bevor sie die Wirtschaft stützen. Das wird als Anzeichen für eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed Ende Juli gewertet. Immer mehr Börsianer rechnen damit, dass die Hüter des Dollar ihren Leitzins dabei um einen halben Prozentpunkt herabschrauben. "Im Juli gehen wir davon aus, dass Zentralbanken weltweit die Zügel lockern, angeführt von der Fed und der EZB", schrieben die Experten von Morgan Stanley. In Tokio gehörten die Chipwerte zu den größten Gewinnern. Sie profitierten von den Zahlen des taiwanischen Apple-Zulieferers TSMC, der mit einer steigenden Nachfrage der Smartphone-Hersteller rechnet. Die Papiere von Advantest schnellten um mehr als sieben Prozent nach oben, die Aktien von Disco gewannen mehr als vier Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.466,99 +2,0 Topix 1.563,96 +1,9 Shanghai 2.923,10 +0,8 CSI300 3.803,79 +0,9 Hang Seng 28.773,91 +1,1 Kospi 2.094,36 +1,4 Euro/Dollar 1,1260 Pfund/Dollar 1,2522 Dollar/Yen 107,64 Dollar/Franken 0,9836 Dollar/Yuan 6,8744 Dollar/Won 1.173,06 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)