MÄRKTE-Anlaufende Bilanzsaison macht Japan-Anleger vorsichtig

Frankfurt/Tokio, 22. Jul (Reuters) - In Erwartung einer nahenden Flut von Firmenbilanzen halten sich Anleger mit Engagements am japanischen Aktienmarkt zurück. Der Nikkei-Index verlor am Montag 0,3 Prozent auf 21.405 Punkte. Die Börse Shanghai büßte sogar 0,8 Prozent auf 2901 Zähler ein. Hier stahl der Start eines Segments für wachstumsstarke Technologiewerte, der Star Market, den Standardwerten die Show. Die Aktien aller 25 dort notierten Firmen verdoppelten bei ihrem Debüt den Ausgabepreis. Überflieger war die Chipfirma Anji, deren Titel in der Spitze 520 Prozent zulegten. In Tokio rutschten die Papiere von Asahi dagegen um 6,4 Prozent. Der Bierbrauer will das Australien-Geschäft des Konkurrenten Anheuser-Busch übernehmen und zur Finanzierung neue Aktien im Volumen von umgerechnet 1,7 Milliarden Euro ausgeben. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.403,33 -0,3 Topix 1.556,37 -0,5 Shanghai 2.900,74 -0,8 CSI300 3.799,31 -0,2 Hang Seng 28.547,08 -0,8 Kospi 2.094,11 +0,0 Euro/Dollar 1,1215 Pfund/Dollar 1,2498 Dollar/Yen 107,99 Dollar/Franken 0,9834 Dollar/Yuan 6,8795 Dollar/Won 1.178,10 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)