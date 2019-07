MÄRKTE-Chipwerte schieben asiatische Börsen an

Frankfurt/Tokio, 23. Jul (Reuters) - Angeführt von Kursgewinnen der Halbleiter-Hersteller legen die asiatischen Aktienmärkte zu. Der japanische Nikkei-Index stieg am Dienstag um 0,9 Prozent auf 21.619 Punkte, und die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 2896 Zähler. Auslöser der Käufe war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, rasch eine Entscheidung über eine Wiederaufnahme der Geschäfte von US-Unternehmen mit Huawei treffen zu wollen. Der weltgrößte Telekom-Ausrüster aus China steht wegen Spionage-Verdachts auf einer schwarzen Liste der USA. Zur positiven Stimmung trug Börsianern zufolge außerdem ein Zeitungsbericht bei, demzufolge Apple von Intel das Geschäft mit Smartphone-Modemchips übernehmen will. Vor diesem Hintergrund legten japanische Chipwerte wie Advantest, Tokyo Electron und Disco bis zu drei Prozent zu. Die Apple-Zulieferer Murata, TDK und Alps gewannen jeweils etwa 2,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.620,88 +1,0 Topix 1.568,82 +0,8 Shanghai 2.898,43 +0,4 CSI300 3.789,02 +0,2 Hang Seng 28.435,85 +0,2 Kospi 2.100,81 +0,4 Euro/Dollar 1,1189 Pfund/Dollar 1,2452 Dollar/Yen 108,11 Dollar/Franken 0,9839 Dollar/Yuan 6,8824 Dollar/Won 1.178,87 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)