MÄRKTE-Asiens Anleger spekulieren auf billiges EZB-Geld

Frankfurt/Tokio, 25. Jul (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben in der Hoffnung auf noch mehr billiges Geld aus Europa und den USA Kursgewinne verzeichnet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss am Donnerstag 0,2 Prozent fester bei knapp 21.757 Zählern, nachdem er im Handelsverlauf zeitweise auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen war. "Niedrigere Zinsen sind grundsätzlich, in einer traditionellen, mechanischen Weise, gute Nachrichten für die Aktienkurse", sagte Jim McCafferty, Analyst bei der Investmentbank Nomura. Die Europäische Zentralbank entscheidet am Nachmittag über den weiteren geldpolitischen Kurs. Am Markt wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Einlagezins senkt, inzwischen auf mehr als 50 Prozent beziffert. Die Aktien des Chipausrüsters Advantest schnellten um ein Fünftel nach oben. Der Umsatzrückgang war zuletzt geringer ausgefallen als befürchtet. Andere Technologiewerte profitierten von den guten Vorgaben aus den USA, wo der Index der Technologiebörse Nasdaq und der S&P Rekordwerte erreicht hatten. In China legten die Kurse knapp 0,5 Prozent zu. Investoren hoffen im Handelsstreit zwischen den USA und China auf direkte Gespräche zwischen den Spitzenunterhändlern beider Seiten, auch wenn es kaum Anzeichen für einen Fortschritt in dem Konflikt gibt. Unter anderem reisen Finanzminister Steve Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer nach Shanghai. "Ich würde nicht davon ausgehen, dass wir alle Fragen klären", dämpfte Mnuchin die Erwartungen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.756,55 +0,2 Topix 1.577,85 +0,2 Shanghai 2.931,09 +0,3 CSI300 3.840,40 +0,5 Hang Seng 28.618,09 +0,3 Kospi 2.071,65 -0,5 Euro/Dollar 1,1133 Pfund/Dollar 1,2476 Dollar/Yen 108,07 Dollar/Franken 0,9853 Dollar/Yuan 6,8750 Dollar/Won 1.181,00 (Reporterin: Swati Pandey und Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)